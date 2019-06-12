سوبر كورة يرصد عودة فرجانى ساسى للملاعب بعد 58 يوم غياب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الدولى التونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب الزمالك، للملاعب بعد غياب دام 58 يومًا، بالمشاركة مع نسور قرطاج أمام كرواتيا، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا بكسر فى شظية القدم، خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربى بالكونفدرالية الأفريقية. لمشاهدة عودة فرجانى ساسى للملاعب بعد 58 يوم غياب اضغط هنا

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