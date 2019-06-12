شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع لاسارتى بعد تأجيل الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يرحل لاسارتى من الأهلى؟ هل يستمر مع الفريق لما بعد أمم أفريقيا؟ كيف يتعامل الأحمر مع ملف المدير الفنى مع تأجيل حسم بطولة الدورى لما بعد أمم أفريقيا؟ أسئلة كثيرة وكثيرة تفرض نفسها على سطح الأحداث الكروية فى القلعة الحمراء بشأن مصير المدير الفنى، وهو ما نُلقى الضوء عليه فى التقرير التالى:

س: هل اتخذ الأهلى قراراً بشأن لاسارتى بعد تأجيل آخر مباراتين للفريق بالدورى لما بد أمم أفريقيا؟

ج: لا.. وإن كانت الشواهد والمعلومات الواردة من القلعة الحمراء تؤكد أن المدير الفنى مُستمر مع الفريق، خاصة أن الأهلى مازال لديه أهم ثلاث مباريات فى الموسم المحلى، حيث سيلعب مع المقاولون والزمالك فى الدورى وبيراميدز بكأس مصر.

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س: هل يتواجد لاسارتى حالياً فى القاهرة؟

ج: لا .. فقد غادر مارتن لاسارتى ومعاوناه الأجنبيان سباستيان المدرب المساعد للفريق وإليخاندور مدرب الأحمال البدنية القاهرة خلال الساعات الماضية، لقضاء الإجازة السنوية فى بلادهم خلال توقف الدورى.

س: هل هناك خلاف حول بقاء لاسارتى فى الأهلى؟

ج: لم يكن خلافا بقدر ما كان اختلافا فى وجهات النظر فى فترة سابقة، حيث طرح البعض إمكانية إقالة لاسارتى وتعيين مدرب جديد خلال توقف الدورى لكن هذا الكلام لم له محل من الإعراب حالياً بما يعنى بقاء لاسارتى فى الأهلى على الأقل لنهاية الدورى والكأس رسمياً، ومعرفة مصير الفريق فيهما، خاصة أن حظوظ الأهلى قوية فى الفوز بالدورى والكأس أيضاً.

س: كيف يتعامل الأهلى مع الجهاز الفنى فى الفترة الحالية؟

ج: هناك ثقة فى الجهاز الفنى خلال الفترة الحالية وهناك رغبة فى الاستعداد الجيد للموسم الجديد، ومن قبله للمباريات الحاسمة فى بطولتى الدورى والكأس.