باهر المحمدى الأصغر فى قائمة الفراعنة بالكان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات النسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة، التى تحتضنها مصر بعد غياب طويل. ويستعد المنتخب للسعى نحو رفع كأس البطولة الأغلى فى القارة واستمرار الحفاظ على رقمه كأكثر منتخب تتويجا بهذا اللقب. وبالنظر إلى قائمة المنتخب نجد أن مدافع الإسماعيلى الدولى باهر المحمدى الأصغر بين لاعبى المنتخب من مواليد 1-11-1996 ليصبح ضمن أصغر اللاعبين مشاركة بالبطولة. ويعد الجابونى شيفا ستار نزيغو هو أصغر لاعب يشارك فى النهائيات حيث كان عمره 16 عاما وثلاثة أشهر، وكان ذلك فى الدورة الثانية والعشرين فى نيجيريا وغانا، يليه السيراليونى محمد كالون عام 1996 فى جنوب أفريقيا عندما كان عمره 16 عاما و8 أشهر و22 يوما، ثم النيجيرى دانيال اموكاشى عام 1990 فى الجزائر وعمره آنذاك 17 عاما وشهر وثلاثة أيام، والغانى عبيدى بيليه عام 1982 فى ليبيا وكان عمره وقتها 17 عاما و10 أشهر وستة أيام.

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