لجلسة 2 يوليو.. تأجيل البت في دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365 قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية تأجيل دعوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 يوليو القادم. وكان الأهلي قد أقام دعوى ضد اتحاد الكرة بشأن مواعيد الدوري تحت رقم 14 لسنة 3 ق في الشق المستعجل. وتم تأجيل البت في الدعوى إلى 2 يوليو المقبل بجانب إلزام اتحاد الكرة بتقديم صورة طبق الأصل من بيانه الصادر بتاريخ 10/6 والمتضمن مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمد فترة القيد إلى 5 أغسطس المقبل وعما إذا كانت هناك استجابة لهذا الطلب من عدمه.

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