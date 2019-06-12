فرج عامر: طلبت رسميًا التعاقد مع محارب من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن رغبة ناديه في الحصول على خدمات إسلام محارب لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ويعاني صاحب الـ27 عامًا من قلة المشاركة مع الأهلي خلال هذا الموسم وتحديدًا منذ تولي مارتن لاسارتي القيادة الفنية للفريق الأحمر.

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وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "طلبنا من الأهلي رسميًا الحصول على خدمات إسلام محارب إما على سبيل الإعارة أو البيع النهائي".

وكان محارب انتقل إلى صفوف الأهلي في صيف 2017 قادمًا من فريق سموحة في صفقة تخطت حاجز الـ12 مليون جنيه بجانب رحيل مسعد عوض.

جدير بالذكر أن محارب شارك مع الأهلي خلال هذا الموسم في 12 مباراة حيث لم يسجل أي هدف.