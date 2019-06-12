يلا أفريقيا.. أحدهما لم ينضم منذ 21 شهرًا.. ماذا قدم بديلا معلول لمنتخب تونس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية قوائمها النهائية استعدادًا لخوض غمار منافسات كان 2019، واالتي شهد بعضها عدة مفاجآت كان آخرها استبعاد الظهير الأيسر للنادي الأهلي والمنتخب التونسي علي معلول واستبداله بالثنائي أيمن بن محمد وكريم العواضي.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة رفقة أنجولا، مالي وموريتانيا.

آلان جريس أثار مفاجأة باستبعاد معلول، وبحسب ما كشف عنه بعض صحفي تونس فإن خروج لاعب الأهلي جاء بسبب قرار "انضباطي" حيث رفض معلول الجلوس على مقاعد البدلاء وفقة لخطة المدرب.

قائمة نسور قرطاج ضمت 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر (علي معلول- أيمن بن محمد- كريم العواضي)، وبحسب ما أكده صحفيو نسور قرطاج فإن جيريس سيعتمد على ثلاثة لاعبين في الخط الخلفي وليس أربعة، ما يعني ان الأقرب سيكون أيمن بن محمد على أن يجلس معلول على مقاعد البدلاء، إلا أن رفض الأخير أجبر مدرب المنتخب التونسي على الاعتماد على كريم العواضي.

أيمن بن محمد

لاعب الترجي التونسي، يبلغ من العمر 24 عامًا وانضم للمنتخب لأول مرة في أكتوبر الماضي تحت قيادة فوزي البنزرتي.

بن محمد ليس لديه الخبرة الكافية فإجمالي مشاركاته الرسمية بقميص نسور قرطاج هي 3 مباريات في التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان، ولم يدعم منتخب بلاده أثناء التواجد في روسيا للمشاركة في كأس العالم 2018.

شارك بن محمد في خسارة المنتخب التونسي أمام نظيره المصري بنتيجة 3-2، حيث تواجد الفريقين في المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لكان 2019.

مع فريقه، شارك بن محمد هذا الموسم في 7 مباريات بالدوري، مباراتين بالكأس، مباراة السوبر إلى جانب 11 مواجهة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وأخرى بالسوبر الأفريقي، لم يسجل أية أهداف وصنع واحد فقط.

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كريم العواضي

لاعب النجم الساحلي التونسي وصاحب الـ33 عامًا.

آخر مباراة رسمية شارك بها العواضي بقميص المنتخب التونسي كانت في سبتمبر 2017 امام الكونغو في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، شارك لمدة 5 دقائق فقط.

لم يشارك العواضي في النسخة الأخيرة من بطولة الكان التي أقيمت بالجابون.

إجمالي مشاركات العواضي مع نسور قرطاج 185 دقيقة في 3 مباريات رسمية، في المقابل جلس على مقاعد البدلاء خلال 4 مباريات.

مع فريقه شارك بـ22 مباراة بالدوري (سجل 3 أهداف)، 4 مباريات بالكأس.

على الجانب الآخر قدم معلول موسمًا مميزًا مع الأهلي، حيث كان واحدًا من أعمدة الفريق التي مكنته من اعتلاء قمة الدوري على الرغم من تأخره في المنافسة منذ بداية الموسم.

24 مباراة بالدوري شارك بها معلول بقميص الأهلي بواقع 2079 دقيقة، سجل 6 أهداف وصنع 7، بجانب 8 مباريات في دوري أبطال أفريقيا سجل هدفين وصنع مثلهما.

وعلى مستوى المنتخب، فإجمالي مشاركات التونسي مع منتخب بلاده 47 مباراة دولية منها 16 ودية.

معلول الذي انضم إلى المنتخب الاول في ويليو 2013 تحت قيادة نبيل معلول يتمتع بخبرات أفريقية كبيرة حيث دعم منتخب بلاده في بطولتي أمم أفريقيا 2015، 2017، كما شارك في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم إلى جانب التواجد أساسيًا في البولة ذاتها حيث شارك في مباراتي إنجلترا وبلجيكا وجلس على مقاعد البدلاء امام بنما.