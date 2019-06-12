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مسئول باتحاد الكرة وراء حملة الهجوم ضد محمد صلاح

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كشفت مصادر باتحاد الكرة عن وجود خطة موجه للهجوم على محمد صلاح نجم المنتخب، بالاتفاق بين مسؤل كبير بالاتحاد وإيهاب لهيطة مدير المنتخب، والذي لم يكشف اسباب تأخر صلاح عن الانضمام للمنتخب.

واكدت المصادر ان المسؤل الكبير وجه لهيطة بتوجيه حملة ضد صلاح بعدما رفض الاخير القيام بعدد من الزيارات الترويجية لصالح المسؤول ورفضه الظهور

معه في بعض المحافل، وهو ما يفسر الموقف المتعنت لصلاح مع اعضاء اتحاد الكرة.

وعلمت الوفد ان تأخر صلاح عن اللحاق بمعسكر المنتخب كان تنفيذا لبرنمج استشفاء وضعه الجهاز الطبي لفريق ، ووافق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده أجيري عليه.

كما كشفت مصادر ان استغلال صلاح

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لفترة الراحة بالتواجد في الغردقة ونشر صوره اثناء الاستجمام أو رحلات الصيد جاء بالتنثيق مع وزاراة السياحة، واستغلال تواجد صلاح للترويج للمناطق السايحية التي قام بزيارتها ونشر صورها عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان صلاح قد تعرض لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تأخره عن الانضمام لمعسكر المنتخب الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية مصر 2019، اضافة الى قضائه اجازه في الجونة ونشر صوره اثناء رحلات الصيد.

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