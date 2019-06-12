محمد صفوت يتأهل لدور الـ16 من بطولة تشالنجر ليون للتنس

حقق المصري، محمد صفوت، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما نجح في الإطاحة باللاعب الإسباني، لوبيز بيريز، المصنف 167 عالميا الإسباني، لوبيز بيريز، المصنف 167 عالمياخارج بطولة تشالنجر ليون للتنس المقامة في فرنسا. وبذلك يحجز محمد صفوت بطاقة التأهل إلى دور 16 من البطولة.

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