محمد صفوت يتأهل لدور الـ16 من بطولة تشالنجر ليون للتنس

حقق المصري، محمد صفوت، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما نجح في الإطاحة باللاعبالإسباني، لوبيز بيريز، المصنف 167 عالميا
خارج بطولة تشالنجر ليون للتنس المقامة في فرنسا.
وبذلك يحجز محمد صفوت بطاقة التأهل إلى دور 16 من البطولة.
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