دولي الجمباز يسهم في إعداد فرح أحمد لأوليمبياد طوكيو 2020

منح الاتحاد الدولي للجمباز، لاعبة منتخب مصر، فرح أحمد، منحة للمساهمة في إعدادها لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.
يقوم الاتحاد الدولي سنويا بتقديم منحة قدرها 5000 فرانك سويسري للاعبين المميزين مساهمة من الاتحادالدولي في إعداد اللاعبين من مختلف فروع الجمباز.
وقدم الاتحاد الدولي المنحة إلى 12 لاعبا ولاعبة لعام 2019، من ضمنهم اللاعبة فرح أحمد، 11 لاعبا ولاعبة
وحصلت لاعبة منتخب مصر للجمباز الفنى، فرح أحمد، مؤخرا على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائيات جهاز عرضه التوازن ببطولة كأس العالم بسلوفينيا، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.
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