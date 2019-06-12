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وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا مع مديري الاستادات الرياضية بالمحافظات

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يعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الآن، بمكتبه في ستاد القاهرة اجتماعا مع مديري الاستادات

بالمحافظات، لبحث آخر الاستعدادات الخاصة باستقبال مباريات بطولة أمم أفريقيا التي
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تنطلق 21 يونيو الجاري، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ويعقب الاجتماع جلسة أخرى بين الوزير ومديري الشباب والرياضة بالمحافظات التي تستضيف مجموعات كأس الأمم الأفريقية.

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