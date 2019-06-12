يعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الآن، بمكتبه في ستاد القاهرة اجتماعا مع مديري الاستادات الرياضية بالمحافظات، لبحث آخر الاستعدادات الخاصة باستقبال مباريات بطولة أمم أفريقيا التي بالمحافظات، لبحث آخر الاستعدادات الخاصة باستقبال مباريات بطولة أمم أفريقيا التيتنطلق 21 يونيو الجاري، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل. ويعقب الاجتماع جلسة أخرى بين الوزير ومديري الشباب والرياضة بالمحافظات التي تستضيف مجموعات كأس الأمم الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا مع مديري الاستادات الرياضية بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.