شاهد.. تعليق فرج عامر على استبعاد لاعبي سموحة من قائمة المنتخب

أعرب المهندس فرج عامر، رئيس مجلس الإدارة بنادي سموحة، عن حزنه بسبب خروج محمد أبو جبل، حارس الفريق، وأحمد أبو الفتوح من القائمة النهائية للمنتخب الوطني المستدعاة، للمشاركة في بطولة

أمم أفريقيا.

ونشر عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قائلا: "خروج محمد أبو جبل، وأحمد فتوح من القائمة النهائية للمنتخب القومي

لا تقلل من كفاءتهم أو مستواهم، رغم من تأثرنا بذلك لإحساسنا بالظلم نتمنى لمنتخب مصر كل النجاح والتوفيق في بطولة أفريقيا القادمة".

ويستعد منتخب مصر لمسابقة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستنطلق في مصر 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.