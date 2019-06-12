شاهد.. تعليق فرج عامر على استبعاد لاعبي سموحة من قائمة المنتخب

أعرب المهندس فرج عامر، رئيس مجلس الإدارة بنادي سموحة، عن حزنه بسبب خروج محمد أبو جبل، حارس الفريق، وأحمد أبو الفتوح من القائمة النهائية للمنتخب الوطني المستدعاة، للمشاركة في بطولةأمم أفريقيا.
ونشر عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قائلا: "خروج محمد أبو جبل، وأحمد فتوح من القائمة النهائية للمنتخب القومي
ويستعد منتخب مصر لمسابقة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستنطلق في مصر 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.
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