تأجيل دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة بعد تدخل الزمالك

قررت لجنة تسوية المنازعات باللجنة الأوليمبية تأجيل نظر الدعوة المقدمة من النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة إلى 2 يوليو المقبل. وكان الأهلي تقدم بدعوى إلى لجنة فض المنازعات يطالب فيها اتحاد الكرة بإقامة مباريات الدوري قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية. اتحاد الكرة بإقامة مباريات الدوري قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية. وحضر محامي الزمالك محمود خالد الجلسة، وطالب بالتدخل في الدعوى، وقدم المستندات التي تدين الأهلي بمؤجلاته خلال مشاركته في البطولات الأفريقية والبطولة العربية. وطالبت اللجنة الأهلي بتقديم المستندات المقدمة باللغة الإنجليزية مترجمة باللغة العربية من مركز معتمد، وتسديد الرسوم. Advertisements ومثل الأهلي محمد عثمان، المحامي، في حين لم يحضر ممثل عن اتحاد الكرة.

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