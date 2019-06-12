طارق يحيى يختار بديل صلاح في المنتخب أمام تنزانيا

اختار طارق يحيى نجم منتخب مصر والزمالك السابق، تشكيل الفراعنة لمواجهة تنزانيا الودية المقررة غدًا الخميس، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

وتوقع يحيى خلال مداخلة هاتفية لقناة تايم سبورت، أن يتم التشكيل وليد سليمان بدلا من محمد صلاح الذي فضل الجهاز إزاحته في مباراة الغد، على أن يشمل

التشكيل كلًّا من:

أحمد الشناوي في حراسة المرمى.

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عمر جابر وأحمد حجازي وأحمد المحمدي "محمود علاء" وأحمد أيمن منصور للدفاع.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد النني، أمامهم الثلاثي عبدالله السعيد ووليد سليمان وتريزيجيه.

ويقود الهجوم أحمد علي كامل.