لوكا يوفيتش: رفضت برشلونة من أجل ريال مدريد

أعرب اللاعب الصربي لوكا يوفيتش المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عن سعادتة بالإنضمام إلى الفريق الملكي.

وقال يوفيتش في مؤتمر صحفي عقب إجتيازة الفحص الطبي أنه الآن في أفضل نادي بالعالم وأنه أسعد شخص بالتوقع لريال مدريد.

وأضاف يوفيتش أن اللاعب الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد من أفضل مهاجمي العالم، وعندما لعب في الملكي كان لوكا يمتلك من العمر 11

عامًا وكان يشاهدة ليتعلم منه.

وواصل أنه لن يقول كم سيسجل في الموسم القادم، ولكنه يحاول على تقديم أفضل مالديه، وأشار أنه جاء ريال مدريد من أجل التحدي ويرغب في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا معه.

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وأكد اللاعب أن برشلونة وبعض الفرق تقدموا له بعدة عروض ولكنه كان هدفه الوحيد هو الأنضمام لصفوف

رياتل مدريد.

وقال اللاعب أنه لم يتحدث مع أحد حتى الآن داخل فريق ريال مدريد من اللاعبين ولكنه يريد التحدث مع لوكا مودريتش في أقرب وقت.

وعن هازارد قال يوفتش أنه من أفضل لاعبي العالم وسيكون سعيد للغاية للعب بجانبة، مشيرًا أن الشىء الوحيد الذي يخاف منه وينتظره هو النزول ألى أرض ملعب سانتياجو برنابيو.

ورفض اللاعب الحديث عن نفسةى قائلًا :"لا أريد أن أتحدث عن نفسي ، علي أن أتعلم الكثير لقد حضرت إلى النادي حيث يوجد العديد من اللاعبين الذين يمكنني التعلم منهم".