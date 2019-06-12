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طارق يحيى: هناك من يتربص بمحمد صلاح ومنتخب مصر

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كشف طارق يحيى نجم مصر والزمالك الاسبق ان تأخر محمد صلاح عن الانضمام للمنتخب بناء على برنامج موضوع من الجهاز الطبي لفريق الانجليزي من أجل منح اللاعب الراحة

الكافية بعد موسم شاق وطويل، وتم بالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري

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وطالب يحيى في تصريحات لقناة تايم سبورت جماهير

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الكرة المصرية بالوقوف مع محمد صلاح وعدم الضغط عليه فليس من المقبول ان جماهير انجلترا تقف بجانبه وتدعمه وجماهير مصر تهاجمه، وتحبطه لاغم ما قدمه للكرة المصرية.

واضاف هناك من يتربص بمحمد صلاح ولا يريد النجاح له ولمنتخب مصر.

 

 

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