بالصور.. حارس مرمى ريال مدريد يغادر الغردقة



غادر حارس مرمى ريال مدريد " كيلور نافاس " الغردقة بالطائرة الخاصة لرجل الأعمال كامل أبو علي معربا عن سعادته البالغة بزيارة مصر ومعالمها السياحية ومؤكدا عودته من جديد قريبا لزيارة البحر الأحمر مرة أخرى .

و قد قام حارس مرمى ريال مدريد أمس " كيلور نافاس " بزيارة لفندق ألف ليلة وليلة بالغردقة بصحبة رجل الأعمال كامل أبو وأعرب عن انبهاره بعروض الصوت والضوء والتنورة واستعراضات الفنون الشعبية والرقص البلدى.

ومعالمها السياحية ومؤكدا عودته من جديد قريبا لزيارة البحر الأحمر مرة أخرى .و قد قام حارس مرمى ريال مدريد أمس " كيلور نافاس " بزيارة لفندق ألف ليلة وليلة بالغردقة بصحبة رجل الأعمال كامل أبو وأعرب عن انبهاره بعروض الصوت والضوء والتنورة واستعراضات الفنون الشعبية والرقص البلدى.

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