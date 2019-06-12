رياضة | مفاجأة.. اعتزال خماسي المنتخب المغربي عقب أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. اعتزال خماسي المنتخب المغربي عقب أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، إلى خوض خماسي المنتخب المغربي آخر مباريات مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن كريم الأحمدي ومروام دا كوستا لاعبا الاتحاد، ومبارك بوصوفة لاعب وسط الشباب، والمهدي بن عطية مدافع الدحيل، بالإضافة لنبيل درار لاعب فنربخشة، سيكون آخر ظهور لهم بقميص المغرب في أمم إفريقيا.

وأضافت الصحيفة أنه سيخوض بعض لاعبي المنتخب المغربي، نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة لهم بقميص أسود الأطلس.

والجدير بالذكر أن خماسي دوري المحترفين "عبد الرزاق حمد الله، ونور الدين أمرابط، وكريم الأحمدي، مروان دا كوستا، ومبارك بوصوفة" يتواجدون مع منتخب المغرب الذي يخوض منافسات أمم إفريقيا في مصر.