رياضة | الهواري : الزمالك تلقى عرضا لإقامة معسكره بهولندا أو النمسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهواري : الزمالك تلقى عرضا لإقامة معسكره بهولندا أو النمسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الناقد الرياضي أحمد الهواري عن تلقي إدارة نادي الزمالك عرضا عن طريق الجهاز الفني للفريق لإقامة معسكرا للفريق في أوروبا.

وقال الهواري خلال ظهوره ببرنامج "العبها صح" على شاشة تايم سبورتس "معسكر الزمالك حائر حتى الآن ولم يستقر النادي على الدولة المستضيفة ولكن هناك عرضا لإقامة المعسكر في هولندا أو النمسا".