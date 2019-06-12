رياضة | الهواري : الزمالك ضحى بجروس في توقيت خاطئ .. والمدرب الأجنبي أثار خلافا بين رئيس النادي ونجليه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهواري : الزمالك ضحى بجروس في توقيت خاطئ .. والمدرب الأجنبي أثار خلافا بين رئيس النادي ونجليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الناقد الرياضي أحمد الهواري أن إدارة نادي الزمالك أخطأت في توقيت رحيل المدير الفني السويسري كريستيان جروس عقب التتويج ببطولة الكونفدرالية وقامت بالتضحية به.

وقال الهواري خلال ظهوره ببرنامج العبها صح على شاشة تايم سبورت "كان من المفترض أن تستغل إدارة الزمالك نجاخ مرحبا الفريق مع جروس وتقوم بالبناء على هذا النجاح ولكن قرار إقالة جروس وتعيين خالد جلال يمثل هدم لما وصل له الفريق وإعادة البناء من جديد".