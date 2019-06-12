رياضة | جمال يوجه رسالة لجمهور الجزيرة عقب إنضمامه للعين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال يوجه رسالة لجمهور الجزيرة عقب إنضمامه للعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، في الظفر بخدمات لاعب الوسط محمد جمال، قادمًا من صفوف نادي الجزيرة، بعد إنتهاء عقده مع الأخير.

ووجه جمال رسالة لنادي الجزيرة من خلال موقع نادي العين الرسمي قائلاً: "أتقدم بالشكر لإدارة نادي الجزيرة وجماهير الفريق على كل الدعم والمساندة، التي حصلت عليها منذ بداية مشواري في عالم المستديرة من المراحل السنية وصولاً لفريق الكرة الأول".