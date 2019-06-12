رياضة | موقف إبراهيم نور الدين من أمم إفريقيا حال رفع الإيقاف عن جريشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف إبراهيم نور الدين من أمم إفريقيا حال رفع الإيقاف عن جريشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الارتياح داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح، بعد أنباء نية الاتحاد الإفريقي "كاف"، رفع الإيقاف عن جهاد جريشة الحكم الدولي، وإمكانية مشاركته ببطولة الأمم الإفريقية.

كما وصل إلى لجنة الحكام، عن عدم نية الكاف، استبعاد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي، من المشاركة في إدارة مباريات أمم أفريقيا، حال رفع الإيقاف عن الحكم الدولي جهاد جريشة، بالفترة المقبلة.

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وقال مسئولي اللجنة، إنه في حالة رفع الإيقاف عن جريشة سيشارك الأخير مع نور الدين وأمين عمر كحكام ساحة في إدارة المباريات.