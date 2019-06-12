رياضة | خالد الدبل يكشف عن مفاجأة سارة لجمهور الاتفاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الدبل يكشف عن مفاجأة سارة لجمهور الاتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد الدبل المرشح لرئاسة نادي الاتفاق السعودي، عن مفاجأة سارة لجماهير النادي، بشأن نجم الفريق محمد الكويكبي".

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الدبل أكد على استمرار محمد الكويكبي مع الفريق، في ظل رغبته في المحافظة على نجوم الفريق، لمواصلة النتائج الجيدة".

Advertisements

وتلقى الكويكبي عروضًا من النصر والاتحاد، من أجل الظفر بخدماته، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويذكر أن خالد الدبل تقدم بأورواق ترشحه لمنصب رئاسة نادي الاتفاق السعودي، وهو المرشح الوحيد للمنصب، وضمت قائمته المرشحة لإدارة النادي كلاً من إبراهيم آل سالم، إياد البقشي، عمر باخشوين، محمد الدعلان، عبدالرحمن المعيبد، حاتم المسحل، وليد الرميح، معاذ العوهلي.