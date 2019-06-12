رياضة | عاجل.. تأجيل دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية تأجيل دعوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 يوليو القادم. أقام النادي الأهلي دعوى ضد اتحاد الكرة بشأن مواعيد الدوري تحت رقم 14 لسنة 3 ق في الشق المستعجل.

ونظرت اليوم أول جلسات الدعوى وتم تأجيلها ليوم 2 يوليو القادم.