رياضة | عاجل.. تأجيل دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل دعوى الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية تأجيل دعوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة لجلسة 2 يوليو القادم. أقام النادي الأهلي دعوى ضد اتحاد الكرة بشأن مواعيد الدوري تحت رقم 14 لسنة 3 ق في الشق المستعجل.
ونظرت اليوم أول جلسات الدعوى وتم تأجيلها ليوم 2 يوليو القادم.
وكان النادي الأهلي، قد تقدم بشكوى رسمية، في مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة مؤجلات الدوري.