رياضة | براءة محمد صلاح من الدلع والتأخر على معسكر المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة محمد صلاح من الدلع والتأخر على معسكر المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر للانتقاد من الجماهير والإعلام بسبب تأخر انضمامه لمعسكر الفراعنة رغم براءته وذلك لأن الجهاز الإداري وقع في خطأ فادح عن الكشف عن موعد وانتظامه في المعسكر قبل أمم إفريقيا 2019.

وخرج إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر على الهواء يومي السبت والأحد الماضيين ليعلن أنه لا يعرف موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب بينما كان اللاعب يقضي إجازة في الغردقة وهو ما عرضه لانتقادات بدعوى عدم الاهتمام بالاستعداد لأمم إفريقيا 2019 وأنه الحاكم بأمره في المنتخب.

وتبين أن محمد صلاح كان قد اتفق مع خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أنه سينضم للمعسكر يوم الأربعاء بتاريخ 12 يونيو ويبدو أن الجهاز الإداري لم يكن يعلم أو أراد إخفاء موعد وصول صلاح للمعسكر وهو ما تسبب في حرج شديد لنجم ليفربول الإنجليزي.

Advertisements

الغريب أنه كان يمكن لمدير منتخب مصر القول إنه سيخفي موعد انضمام محمد صلاح للمعسكر تجنبًا لمضايقته أو أن الموعد النهائي في يد أجيري حتى يستمتع اللاعب بإجازته ولا يتعرض لهذا الهجوم.