رياضة | يوفيتش يغازل هازارد بعد التوقيع لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفيتش يغازل هازارد بعد التوقيع لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني عن سعادته بالانتقال لصفوف النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال يوفيتش في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: انه شعور استثنائي للدخول إلى البرنابيو والتواجد هنا ستكون هناك منافسه بيني انا وبنزيما والمدرب سيختار الافضل.