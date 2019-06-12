رياضة | الشباب السعودي يسعى لضم نجم جالطة سراي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب السعودي يسعى لضم نجم جالطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية تركية إلى اقتراب إدارة نادي الشباب السعودي من التعاقد مع اللاعب السنغالي مباي دياني نجم فريق جلطة سراي التركي.

وكشفت صحيفة "sabah" التركية أن أحد مسؤولي فريق الشباب سيصل إلى تركيا من أجل التفاوض على ضم دياني لتعزيز خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

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وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي جلطة سراي طلبت مبلغ 17 مليون يورو لبيع اللاعب.

وشهد الموسم المنقضي تألق اللاعب السنغالي حيث أصبح هداف الدوري التركي برصيد 28 هدفًا، وهو الهداف الافضل في الدوري التركي.

والجدير بالذكر أن دياني كان قد لعب بالدوري السعودي وبالتحديد مع نادي الشباب لمدة موسم ونصف في اعوام 2014و2015، ولكنه لم يقنع الادارة الشبابية وقررت الاستغناء عنه.