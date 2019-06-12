رياضة | عاجل.. سقطة إدارية للمنتخب تحرج محمد صلاح مع الجمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سقطة إدارية للمنتخب تحرج محمد صلاح مع الجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الجهاز الإداري لمنتخب مصر في خطأ فادح عرض محمد صلاح نجم الفراعنة لانتقادات حادة من الجماهير ووسائل الإعلام.

وخرج إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر على الهواء يومي السبت والأحد الماضيين ليعلن أنه لا يعرف موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب بينما كان اللاعب يقضي إجازة في الغردقة وهو ما عرضه لانتقادات بدعوى عدم الاهتمام بالاستعداد لأمم إفريقيا 2019 وأنه الحاكم بأمره في المنتخب.

وتبين أن محمد صلاح كان قد اتفق مع خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أنه سينضم للمعسكر يوم الأربعاء بتاريخ 12 يونيو ويبدو أن الجهاز الإداري لم يكن يعلم أو أراد إخفاء موعد وصول صلاح للمعسكر وهو ما تسبب في حرج شديد لنجم ليفربول الإنجليزي.

الغريب أنه كان يمكن لمدير منتخب مصر القول إنه سيخفي موعد انضمام محمد صلاح للمعسكر تجنبًا لمضايقته أو أن الموعد النهائي في يد أجيري حتى يستمتع اللاعب بإجازته ولا يتعرض لهذا الهجوم.