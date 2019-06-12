رياضة | مذبحة في الأهلي.. "لاسارتي" يطلب الاستغناء عن 12 لاعبا (أسماء)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة في الأهلي.. "لاسارتي" يطلب الاستغناء عن 12 لاعبا (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق على الأهلي على الاستغناء عن 12 لاعبًا بنهاية الموسم سواء على سبيل البيع أو الإعارة وهم عمرو جمال وأحمد الشيخ وإسلام محارب وأحمد حمودي وجونيور أجايى ومحمد نجيب وأحمد علاء وحسين السيد مارسيلو الظهير العائد من السعودية وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار.

وطلب مارتن لاسارتي إعادة عمار حمدي لاعب الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري هذا الموسم.

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الغريب أن قائمة مارتن لاسارتي تضمنت اسم جونيور أجايي جناح الفريق وربما ذلك لفتح الباب أمام ضم مهاجم إفريقي جديد.