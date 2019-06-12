رياضة | الجبلاية تصرف للاعبي المنتخب مكافأت التأهل للأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تصرف للاعبي المنتخب مكافأت التأهل للأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، صرف مكافأت التأهل للأمم الإفريقية، لنجوم المنتخب قبل إنطلاق البطولة.

وتلقى نجوم الفراعنة رسالة خاصة باستقبال 100 ألف جنيه لكل لاعب، على خلفية التأهل قبل تحويل استضافة البطولة على الأراضي المصرية.

ويأتي قرار الجبلاية بصرف المكافأت، من أجل تحفيز المنتخب الوطني على تحقيق اللقب الغائب عن خزائن الاتحاد منذ عام 2010.

ويستعد المنتخب الوطني لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.