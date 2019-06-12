رياضة | الأولمبية توضح سبب حرمان مصر من المشاركة في دورة الألعاب الشاطئية.. والرياضة ترد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأولمبية توضح سبب حرمان مصر من المشاركة في دورة الألعاب الشاطئية.. والرياضة ترد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعذر سفر بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية الأولى التي ستقام بمدينة سال بدولة الرأس الأخضر خلال الفترة من 14 يونيو حتى 23 يونيو الجاري.

وقال محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد السلة و المكلف برئاسة بعثة مصر في الرأس الأخضر، إنه كان من المفترض أن تسافر البعثة أمس الثلاثاء، لكن تحويل الأموال الخاصة بالسفر في وقت متأخر قبل عيد الفطر بيومبن فقط تسبب في تأخر حجز الطيران و تأخر شراء ملابس البعثة.

وأضاف واجهنا ظروف صعبة اثناء التجهيز لهذه الرحلة، خاصة ان السفر كان على الرباط أولا و البقاء فيها كترانزيت ثم ترانزيت مرة اخر في مدينة أخرى ، ومنها إلى سال التي ستستضيف دورة الألعاب.

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و تابع أن الأمر لم يكن به أي تقصير من اللجنة الأولمبية ، لكن تأخر الأموال كان سببا في الغاء الرحلة رغم التجهيز لها بمعسكرات و تطعيمات للاعبين المشاركين.

فيما رد مصدر داخل وزارة الرياضة، ان جميع الأموال التي تخص سفر البعثة تم تحويلها قبل البطولة بوقت كاف، وكل الطلبات تم توفيرها ، لكن السبب في عدم سفر البعثة، هو عدم نجاح المسؤولين في اللجنة الأولمبية توفير طيران داخلي للاعبين.

وكان من المقرر ان تشارك مصر في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية ببعثة تضم 63 فردا في 10 ألعاب و هي السباحة والتجديف والشراع وكرة السلة والكرة الطائرة والكاراتية والتنس وكرة القدم الحرة وألعاب قوى وكرة اليد.