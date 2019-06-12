رياضة | طبيب المنتخب: مصر من أفضل 5 فرق في العالم بدنيا.. ونتوقع الإصابات قبل حدوثها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب المنتخب: مصر من أفضل 5 فرق في العالم بدنيا.. ونتوقع الإصابات قبل حدوثها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن سياسة الاستعانة بأحدث أساليب وأجهزة العلاج تنعكس بصورة إيجابية على وضعية المنتخب حتى وصل الأمر إلى توقع الإصابات قبل وقوعها وذلك بفضل هذه الأجهزة والبرامج الغذائية التي يتم تطبيقها خلال معسكر الفريق.

أضاف طبيب المنتخب أن إيمان الجهاز الفني وإدارة الفريق ودعم اتحاد كرة القدم كان السبب الرئيسي في هذا التطور الحادث في مسيرة المنتخب .

وأوضح الدكتور أبو العلا، أن عمل الجهاز الطبي يرتكز حول الوصول باللاعبين إلى أعلى درجة من الجاهزية بالتعاون والتنسيق مع مدرب الأحمال حتى يتمكن الجهاز الفني من تطبيق أفكاره الخططية بكامل حريته.

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وكشف عن أنه قام برفقة بول مدرب الأحمال بزيارة إلى إنجلترا قبل شهرين خصيصا لهذا الغرض حيث تم الإطلاع على أحدث التقنيات في هذا الشأن.

وقال إن البطولة الإفريقية المقبلة هي الثالثة في جدول البطولات الكبيرة التي يخوضها مع المنتخب منذ الجابون 2017 مرورا بكأس العالم 2018 الذي شهد تطورا كبيرا للمنتخب في هذا المجال ، حيث كان من أفضل 5 فرق من ناحية الأداء البدني بعيدا عن النتائج وذلك بعد معاناة الإصابات في الجابون التي لم تتكرر في كأس العالم ولن نعاني منها مجددا فيما هو مقبل من بطولات.

كما أشار طبيب المنتخب إلى أن ثقافة اللاعبين المختارين سواء المحترفين في الخارج أو الداخل وما يتمتعون به من حماس لتحقيق النتيجة المرجوة ، كانت من أهم العوامل التي تساعد على تنفيذ كل هذه الأفكار، مؤكدا على أن فترة الصيام خلال شهر رمضان الكريم لن يكون لها أي أثر على اللاعبين ، حيث كان التأثير الأكبر في مواعيد النوم ، وقد تم التغلب عليها تماما من خلال المعسكر الحالي.