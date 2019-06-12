شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب الأتزوري على البوسنة يحتل عناوين الصحف الإيطالية الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

احتل فوز منتخب الأتزوري الإيطالي على البوسنة بنتيجة 2-1 ، ليحقق انتصاره الرابع على التوالي في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020 ، عناوبن الصحف الإيطالية الصادرة اليوم /الأربعاء/.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" في عنوانها الرئيسي: "الطلقات الصغيرة لإيطاليا، الصغار قلبوا النتيجة على قائد البوسنة دجيكو: السحر من إنسيني وفيراتي.. فوز آخر للأتزوري في تورينو: فازوا على البوسنة (2-1)، والتأهل لليورو يقترب"، كما أبرزت الصحيفة تعاقد نادي روما مع المدرب فونسيكا لتولي قيادة الفريق الموسم القادم .

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وخرجت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" بعنوان يقول: "هدفان رائعان من إنسيني وفيراتي يكملان عودة إيطاليا مع المدرب روبرتو مانشيني على دجيكو ورفاقه.. التصفيات الأوروبية تمر الآن بسلاسة.. 2-1 ضد البوسنة، وإيطاليا تحقق الفوز في 4 من أصل 4 مباريات: أخيرًا الأتزوري يعيش وقتًا ممتعًا".

وأضافت تعليقا على تولي فونسيكا تدريب روما : "تحدي زورو، فونسيكا يوقع لعامين مع روما .. والمدرب الجديد يقول: أنا في روما لخلق شيء مميز".

فيما قالت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها : " أداء رائع في تورينو: 2-1 على البوسنة بأهداف من إنسيني وفيراتي، إيطاليا الذهبية".

من ناحية أخرى أشارت الصحيفة لعدم حسم موقف ماورو إيكاردي نجم إنتر وعدم تحديد وجهته القادمة في ظل رغبة النادي في تحقيق مكاسب مالية تبلغ 40 مليون يورو ، وإن كان نادي يوفنتوس هو الأقرب للحصول على خدماته.