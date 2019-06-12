بايرن ميونخ يقتحم صفقة آرسنال

بدأ بايرن ميونخ الألماني في البحث عن خطة بديلة، لتعويض الفشل المحتمل لصفقة ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، وفقًا لتقرير صحفي.

فقد ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الأربعاء، أن بايرن قرر التحرك نحو البلجيكي، يانيك كاراسكو، جناح داليان يفانج الصيني، ونجم أتلتيكو مدريد السابق.

ويرتبط الدولي البلجيكي، البالغ من العمر 25 عامًا، بعقد مع النادي الصيني حتى عام 2022، إلا أنه يرغب في العودة إلى أوروبا.

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واعترف أولي هونيس، رئيس النادي البافاري، مؤخرًا بأن هناك صعوبة بالغة في التعاقد مع الدولي الألماني، ساني، نظرًا لارتفاع قيمته في سوق الانتقالات.

وبناءً على ذلك، قرر بايرن اقتحام سباق التعاقد مع كاراسكو، الذي اعترف مؤخرًا بأن مفاوضاته مع آرسنال تسير بشكل جيد، مبديًا رغبته في الرحيل إلى البريميرليج.

ومن المتوقع ألا تكلف صفقة كاراسكو أموالًا باهظة، بالمقارنة مع ساني، حيث يقدر سعره بحوالي 30 مليون يورو فقط.