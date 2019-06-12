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نابولي وليفربول في صدام على أرض محايدة

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كشف نادي نابولي الإيطالي، اليوم الأربعاء، أنه سيواجه الإنجليزي، خلال الصيف الجاري، استعدادًا لبداية الموسم الكروي الجديد.

وذكر الموقع الرسمي لنابولي أن الفريق سيلعب أمام ليفربول، بطل ، في مدينة إدنبرة عاصمة اسكتلندا، يوم 28 يوليو/تموز المقبل.

ومن المقرر أن يخوض البارتينوبي مباراتين وديتين أخرتين، أمام الإسباني، يومي 7 و11 أغسطس/اَب المقبل، في ميامي وجامعة ميشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وسبق لنابولي أن واجه ليفربول مرتين، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المنصرم.

وفاز فريق الجنوب (1-0) ذهابًا، قبل أن يخسر إيابًا بذات النتيجة، ليحصد المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف عن ليفربول، الذي حل وصيفًا خلف المتصدر باريس سان جيرمان.

كما احتل نابولي وصافة ، خلف يوفنتوس المتصدر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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