نابولي وليفربول في صدام على أرض محايدة

كشف نادي نابولي الإيطالي، اليوم الأربعاء، أنه سيواجه ليفربول الإنجليزي، خلال الصيف الجاري، استعدادًا لبداية الموسم الكروي الجديد.

وذكر الموقع الرسمي لنابولي أن الفريق سيلعب أمام ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا، في مدينة إدنبرة عاصمة اسكتلندا، يوم 28 يوليو/تموز المقبل.

ومن المقرر أن يخوض البارتينوبي مباراتين وديتين أخرتين، أمام برشلونة الإسباني، يومي 7 و11 أغسطس/اَب المقبل، في ميامي وجامعة ميشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وسبق لنابولي أن واجه ليفربول مرتين، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المنصرم.

وفاز فريق الجنوب (1-0) ذهابًا، قبل أن يخسر إيابًا بذات النتيجة، ليحصد المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف عن ليفربول، الذي حل وصيفًا خلف المتصدر باريس سان جيرمان.

كما احتل نابولي وصافة الدوري الإيطالي، خلف يوفنتوس المتصدر.