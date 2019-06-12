يوفيتش بعد انتقاله للريال: أنا أسعد طفل في العالم

علق الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الجديد، على قرار انتقاله إلى النادي الملكي في الصيف الحالي.

وقال يوفيتش، خلال حفل تقديمه للجماهير ووسائل الإعلام: "اليوم أنا أسعد طفل في العالم، وأعد بتقديم كل شيء لريال مدريد".

وأضاف المهاجم الصربي: "أنا متحمس للغاية، وأرى أنني اتخذت القرار الأفضل، وسأعمل بجد للفوز بالبطولات مع ريال مدريد".

وكان يوفيتش وقع على عقد انضمامه إلى ريال مدريد اليوم الأربعاء، خلال جلسته مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي في قاعة الاجتماعات الشرفية بسانتياجو برنابيو.

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وتوجه المهاجم الصربي إلى أرض ملعب "سانتياجو برنابيو"، لتحية جماهير ريال مدريد التي جاءت لاستقباله والترحيب به.

وارتدى يوفيتش قميص ريال مدريد عليه اسمه قبل التوجه للملعب، ولكن لم يحدد للاعب الصربي رقم حتى الآن.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع يوفيتش، من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، الثلاثاء قبل الماضي، بعقد يمتد لمدة 6 مواسم، حتى صيف 2025.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن صفقة انتقال يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت إلى ريال مدريد بلغت 70 مليون يورو.