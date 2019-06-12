ساني يراوغ بشأن الانتقال لبايرن ميونخ

رفض النجم الألماني ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، بعد أن خاض أمس الثلاثاء آخر مبارياته لهذا الموسم مع منتخب بلاده، الكشف عن قراره بشأن مستقبله قبل أن يبدأ عطلته الصيفية.

وقال ساني 23/ عاما/ عقب فوزه مع المنتخب الألماني 8 / صفر على أندورا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020: "الآن سأبدأ عطلتي، الأمور الأخرى ستتضح في وقتها".

وردا على سؤال عما إذا كانت زيارته لمدينة ميونخ الألمانية قد تثير شغف نادي بايرن ميونخ لبدء مفاوضات معه، أجاب ساني قائلا: "هذا السؤال يجب أن يوجه لبايرن ميونخ".

من جانبه، سُئل زميله في المنتخب الألماني، ليون جوريتسكا، لاعب وسط بايرن ميونخ، عن موقفه من هذا الانتقال المحتمل، فأجاب: "لقد تحدثت معه وأخبرته بأن هذه الخطوة لن تكون سيئة".

وأضاف: "لقد عشت وضعًا مشابهًا له في الموسم الماضي، وأدرك بأن هذا القرار يجب أن يُتخذ بهدوء وبقرار نابع من اللاعب نفسه".

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وأشار جوريتسكا إلى معرفته بساني منذ سنوات طويلة، وذلك بعدما لعبا سويًا في نادي شالكه، مضيفًا: "إنه صديقي، وبالطبع سيساعدنا بشدة حال انتقاله للبايرن".

من جانبه، اتخذ إلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا، موقفًا معاكسًا لجوريتسكا، حيث قال: "أعلم بأن ليروي يحبني بشدة، لذلك أعتقد أنه يستمتع باللعب بجانبي لسنوات أخرى مقبلة".

وفي ختام تصريحاته، أكد صاحب الـ28 عامًا أن قرار الرحيل لا يتوقف على ساني فحسب، بل أن المان سيتي يلعب دورًا مهما في هذه الخطوة

وطبقا لتكهنات الصحف العالمية، يتطلع بايرن ميونخ للفوز بخدمات ساني الذي لا يزال يتبقى له عامان في تعاقده مع مانشستر سيتي، الذي يقوده فنيا المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا.