شكرا لقرائتكم غموض حول مصير عاصم مرعي مع منتخب السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسيطر الغموض على موقف عاصم مرعى لاعب منتخب السلة المحترف فى بينار كارسياكا التركى ، من حيث المشاركة مع الفراعنة فى معسكر الاعداد للتصفيات الأفريقية من عدمه بسبب الإصابة .

ويخضع مرعي لعملية التأهيل منذ العودة الى القاهرة نهاية مايو الماضى ،ويعانى من إصابة فى الركبة ، وسيحدد الجهاز الطبى موعد انضمامه للمنتخب بعد انتهاء التأهيل .

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ويشارك منتخب السلة فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية، والتى تقام بأوغندا يونيو الجارى.