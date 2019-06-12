شكرا لقرائتكم شرم الشيخ تستضيف معسكر الإنتاج الحربي يوليو المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الانتاج الحربى بشكل غير نهائى على مدينة شرم الشيخ لإستضافة فترة الاعداد للموسم الجديد المقرر انطلاقه يوليو المقبل. Advertisements واحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة جمعها من 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 44 هدف. وهبط رسميًا إلى الدرجة الثانية النجوم والداخلية وبتروجت، وانحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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