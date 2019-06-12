شكرا لقرائتكم نجم الزمالك السابق يدافع عن محمد صلاح: قيمة وله مكانته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر طارق يحيى نجم الزمالك السابق الهجوم غير المبرر على محمد صلاح لاعب المنتخب و ليفربول الإنجليزى مشيرا إلى أنه قيمة كبيرة ، وحقه الحصول على مكانته. وقال يحيي فى تصريح لقناة " تايم سبورتس" ، علينا جميعا أن ندعم محمد صلاح . Advertisements و إختيار نجم الزمالك الأسبق أحمد الشناوى حارس بيراميدز لقيادة حراسة مرمى الفراعنة فى البطولة ، مشيرا على أحقية أحمد أيمن منصور فى المشاركة عن أيمن أشرف لاعب الأهلى فى مركز الظهير الأيسر . وأوضح يحيى أن منتخب مصر قادر على تخطى الدور الأول سواء أول أو ثان المجموعة ،مشيرا إلى أحقية مصر بالفوز باللقب .

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