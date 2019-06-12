شكرا لقرائتكم وردة ينشر صورته مع صلاح فور انضمامه لمعسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عمرو وردة صانع ألعاب منتخب مصر صورة جمعته بزميله محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والفراعنة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام من داخل معسكر المنتخب فى برج العرب. وعلق عمرو على الصورة ساخرا "الجونة"، وذلك فور انضمام محمد صلاح اليوم إلى معسكر المنتخب عقب انتهاء أجازته في الجونة. Advertisements ويستعد منتخب الفراعنة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر 21 يونيو الجاري، حيث تضم مجموعة مصر كل من زيمبابوي و الكونغو وأوغندا.

صلاح ووردة

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