شكرا لقرائتكم طبيب المنتخب: الأجهزة الحديثة تتوقع الإصابات قبل حدوثها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، إن الاستعانة بأحدث أساليب وأجهزة العلاج في منتخب مصر، ساهم فى توقع الإصابات قبل وقوعها ، بفضل الأجهزة والبرامج الغذائية المطبقة فى معسكر الفريق.

وأكد أبو العلا، وصول اللاعبين إلى أعلى درجة من الجاهزية بالتعاون والتنسيق مع مدرب الأحمال ، حتى يتمكن الجهاز الفني من تطبيق أفكاره الخططية بكامل حريته.

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ورافق طبيب المنتخب بول مدرب الأحمال بزيارة إلى انجلترا قبل شهرين خصيصا لهذا الغرض ، حيث تم الاطلاع على أحدث التقنيات في هذا الشأن.

وأوضح أن البطولة الأفريقية المقبلة هي الثالثة في جدول البطولات الكبيرة التي يخوضها مع المنتخب منذ الجابون 2017 مرورا بكأس العالم 2018 الذي شهد تطورا كبيرا للمنتخب في هذا المجال ، حيث كان من أفضل 5 فرق من ناحية الآداء البدني بعيدا عن النتائج ، وذلك بعد معاناة الإصابات في الجابون التي لم تتكرر في كأس العالم ، ولن نعاني منها مجددا فيما هو مقبل من بطولات.

وأشار أبو العلا إلى أن ثقافة اللاعبين المختارين سواء المحترفين في الخارج أو الداخل وما يتمتعون به من حماس لتحقيق النتيجة المرجوة ، كانت من أهم العوامل التي تساعد على تنفيذ كل هذه الأفكار، مؤكدا على أن فترة الصيام خلال شهر رمضان الكريم لن يكون لها أي أثر على اللاعبين ، حيث كان التأثير الأكبر في مواعيد النوم ، وقد تم التغلب عليها تماما من خلال المعسكر الحالي.