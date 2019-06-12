شكرا لقرائتكم سموحة يطلب شراء أو استعارة محارب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة تقدم ناديه بعرض رسمي إلى الأهلي لشراء خدمات إسلام محارب جناح الفريق الأحمر. وكشف رئيس سموحة عبر حسابه الشخصي على تويتر أن سموحة قدم عرض رسمي لشراء أو استعارة إسلام محارب لاعب الفريق السكندري السابق. Advertisements وكتب عامر عبر حسابه، " سموحة يتقدم بطلب رسمي للاهلي من اجل اعارةاو شراء اسلام محارب".

فرج عامر

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