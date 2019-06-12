شكرا لقرائتكم الإمارات الأقرب لاستضافة معسكر الزمالك الخارجى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مسئولو نادى الزمالك، العروض المقدمة لاستضافة معسكر الفريق الخارجى ، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد.

وتلقى الزمالك عدة عروض لإستضافة معسكره ، وتبقى دولة الإمارات هى الأقرب لإستضافته ، لاسيما فى ظل نجاحه فى الأوقات السابقة .

واستقر خالد جلال المدير الفنى للزمالك، على دخول معسكر محلي فى بداية فترة الإعداد لمباريات حسم بطولة الدورى الممتاز بالموسم الحالى، على أن يدخل الفريق معسكرًا خارجيًا لاحقا ، وسيعمل على على رفع اللياقة البدنية للاعبين ثم الاستكمال فى المعسكر الخارجى، الذى سيكون فى أحد الدول العربية، والأقرب أن تكون دولة الإمارات نظرًا لنجاح معسكرات الأبيض التى أقيمت بها قبل ذلك.

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وستشهد الفترة الجارية جلسة بين خالد جلال ومسئولى الزمالك للوقوف على موعد المعسكر سواء الداخلى أو الخارجى وأماكن المعسكرين، حيث سيعود الفريق لتدريباته يوم الأحد المقبل بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون بعد نهاية مباراة حرس الحدود بالدورى.

ويستعد الزمالك لخوض 3 مباريات متبقية فى الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم بعد منافسات كأس الأمم الأفريقية.