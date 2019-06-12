شكرا لقرائتكم الأهلي يدعم معلول بعد الاستبعاد من قائمة تونس: أنت الأفضل دائما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت صفحة الأهلي الرسمية على تويتر، على دعم التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر بعد أزمة استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب تونس المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وكتبت صفحة الأهلي الرسمية موجهة كلامها لمعلول، "أنت الأفضل دائماً".

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وكان آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، قد استبعد معلول من القائمة النهائية عقب الفوز على كرواتيا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين أمس ضمن استعدادات نسور قرطاج لخوض منافستات كان 2019.