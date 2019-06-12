شكرا لقرائتكم استمرار الدوري يربك حسابات الإنتاج الحربي فى الصفقات الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أربك استمرار مسابقة الدوري حتى يوليو المقبل استعدادات الانتاج الحربى للموسم الجديد لعدم قدرة المسئولين فى النادى على حسم ملف الراحلين أو الصفقات الجديدة بسبب تداخل الموقف بين أندية أنهت الموسم وأخرى لها مؤجلات لإستكمال اللعب بنفس قوامها الاساسى.

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واحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 44 هدف .

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث"