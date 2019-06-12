شكرا لقرائتكم استمرار الدوري يربك حسابات الإنتاج الحربي فى الصفقات الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أربك استمرار مسابقة الدوري حتى يوليو المقبل استعدادات الانتاج الحربى للموسم الجديد لعدم قدرة المسئولين فى النادى على حسم ملف الراحلين أو الصفقات الجديدة بسبب تداخل الموقف بين أندية أنهت الموسم وأخرى لها مؤجلات لإستكمال اللعب بنفس قوامها الاساسى.
واحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 44 هدف .
وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث"
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار الدوري يربك حسابات الإنتاج الحربي فى الصفقات الجديدة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.