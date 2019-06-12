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شكرا لقرائتكم رئيس مصر المقاصة يوقع عقد خماسى لفريق مواليد 2003... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وقع اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة ، فى حضور محمد مجد ، عضو مجلس الادارة ، على عقود مجموعة من اللاعبين المميزين من فريق مواليد 2003 .
مصر المقاصة
مصر المقاصه
وأشار المدير الفنى لمواليد 2003 ، أنه تم توقيع عقود مع الخماسي يوسف شريف ، محمد كامل ، عمرو بيستوى ، معاذ محمد حارس مرمي ، بركات أحمد ديفيندر ، سعد إبراهيم باك لافت
مصر
وتوقع كيتا ، تألق الخماسي مع الفريق ، وأنهم سوف يكونوا إضافة قوية للفريق الأول في حالة حصولهم على الفرصة
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