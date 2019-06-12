رئيس مصر المقاصة يوقع عقد خماسى لفريق مواليد 2003...

جدة - عمرو شويل وقع اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة ، فى حضور محمد مجد ، عضو مجلس الادارة ، على عقود مجموعة من اللاعبين المميزين من فريق مواليد 2003 .



مصر المقاصة



مصر المقاصه

وكشف أحمد كيتا ، المدير الفنى لفريق مواليد 2003 ، أن تعليمات محمد عبد السلام ، التوقيع مع اللاعبين المميزين بالقطاع ليكون حافزا لهم ، عند مشاركتهم مع الفريق الأول لكرة القدم .

Advertisements

وأشار المدير الفنى لمواليد 2003 ، أنه تم توقيع عقود مع الخماسي يوسف شريف ، محمد كامل ، عمرو بيستوى ، معاذ محمد حارس مرمي ، بركات أحمد ديفيندر ، سعد إبراهيم باك لافت