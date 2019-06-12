شكرا لقرائتكم بعد التتويج بلقب الدوري.. آل سويلم يترك رئاسة النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ابتعد سعود آل سويلم، رئيس النصر، عن كرسي الرئاسة في النادي العاصمي بعد نهاية موسم التكليف الذي أنهاه بالحصول على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الشهر الماضي، ولم يقدم ملف ترشحه في الفترة التي انتهت يوم الثلاثاء (11 مايو 2019).

وكتب أحمد البريكي المدير التنفيذي لنادي النصر عبر حسابه الشخصي في "تويتر": نشكر سعود آل سويلم على كل ما قدمه لنادي النصر وإسعاد جماهير الشمس خلال الموسم الماضي، بطولة كأس محمد بن سلمان هي بالفعل بطولة استثنائية وخاصة لجماهير الشمس، وبطولة نادي النصر هو تأسيسك للعمل المؤسسي لعدة سنوات ثابتة كفيلة بتحقيق الإنجازات وتكسير الأرقام .جهّز عملا لسنوات وحقق بطولة وترجل من أجل أن يخدم الكيان كعضو شرف".

وودع بدر السليمان المتحدث الرسمي باسم النادي، سعود آل سويلم عبر مقطع مصور نشره عبر حسابه على "تويتر" مرفقاً بوسم #شكرا_الشامخ.

وكان آل سويلم قد تولى رئاسة النصر مطلع 2018، واستطاع قيادته إلى تحقيق لقب الدوري في موسمه الوحيد.