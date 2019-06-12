ننشر تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضى بالأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب خلال اجتماعه الذى عقد أمس الثلاثاء، التشكيل الكامل للأجهزة الفنية والإدارية والطبية لفرق النشاط الرياضى للموسم الجديد، بعد استعراض ومناقشة التصور الذى تقدم به رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضى. وجاء تشكيل الأجهزة الفنية على النحو التالى:

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