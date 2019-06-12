شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى لـ"تايم سبورت": 5 لاعبين ظلمهم أجيرى فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى طارق مصطفى نجم نادى الزمالك الأسبق أن المكسيكى أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر ظلم بعض اللاعبين فيما يخص الانضمام لقائمة الفراعنة فى كان 2019.
وقال طارق مصطفى، فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، محمد عواد وعبد الله جمعة وعمرو السولية وصالح جمعة وكهربا كانوا يستحقون الانضمام لصفوف منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم فهم أصحاب مستوى ثابت ومتميز.
ويضيف نجم الزمالك الأسبق: "اختيار وليد سليمان عليه علامات استفهام كثيرة فى ظل عودة اللاعب من الإصابة وعدم مشاركته مع الأهلى باستمرار لكنه يظل لاعب "تقيل" بلغة الكورة.
وعن فرص ظهوره فى تدريب الزمالك علق طارق مصطفى: "الفرصة لم تأت بعد لكنى تحت أمر الزمالك فى أى زمان ومكان، فهو بيتى وأتمنى التوفيق لخالد جلال المدرب الحالى فى مهمته الانتقالية الصعبة".
وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.
وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمين إلى ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.
وأعلن أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قائمة الـ23 لاعبا النهائية للبطولة والتى تم إرسالها للإتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".
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