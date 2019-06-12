شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. سموحة يطلب التعاقد مع إسلام محارب من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة تقدم ناديه بعرض رسمى للأهلى لشراء خدمات إسلام محارب جناح الفريق الأحمر. وكشف رئيس سموحة عبر حسابه الشخصى على تويتر أن سموحة قدم عرضا رسميا لشراء أو استعارة إسلام محارب لاعب الفريق السكندرى السابق. Advertisements وكتب عامر عبر حسابه "سموحة يتقدم بطلب رسمى للأهلى من أجل إعارة أو شراء إسلام محارب".

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